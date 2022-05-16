Премьер Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ пожаловался на то, что организация отреагировала на войну в Карабахе «не так, как ожидал сам Ереван».

Он заявил, что «долгое время Армения поднимала проблему, связанную с продажей некоторыми государствами ОДКБ вооружений Азербайджану», подразумевая при этом Россию и Беларусь.

«Это оружие в конечном итоге было использовано против Армении и армянского народа» — сказал Пашинян.

Пашинян также заявил, что поведение некоторых членов ОДКБ во время 44-дневной войны и после нее «не очень обрадовало Армению».