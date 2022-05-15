НАТО должно продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Нужно помочь украинцам, которые мужественно защищают свою страну, добиться победы на поле боя.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов. НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении России», — добавил он.