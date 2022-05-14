В Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня освобождено уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги», — сказал глава государства.

Он отметил, что власти помнят о каждом населенном пункте, который еще находятся в оккупации.

«Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу», — заявил Зеленский.