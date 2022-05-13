С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 26900 своих военных. При этом было уничтожено 200 вражеских самолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 13.05:
личного состава — около 26900 (+250) человек ликвидировано,
танков — 1205 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 2900 (+27) ед,
артиллерийских систем — 542 (+8) ед,
РСЗО — 193 (+2) ед,
средства ПВО — 88 (+1) ед,
самолетов — 200 (+1) ед,
вертолетов — 162 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 405 (+7),
крылатые ракеты — 95 (+1),
корабли / катера — 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2042 (+23) ед,
специальная техника — 41 (+0).
Как добавляют в Генштабе, наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.
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