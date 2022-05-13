С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 26900 своих военных. При этом было уничтожено 200 вражеских самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 13.05:

личного состава — около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков — 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем — 542 (+8) ед,

РСЗО — 193 (+2) ед,

средства ПВО — 88 (+1) ед,

самолетов — 200 (+1) ед,

вертолетов — 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 405 (+7),

крылатые ракеты — 95 (+1),

корабли / катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2042 (+23) ед,

специальная техника — 41 (+0).

Как добавляют в Генштабе, наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.