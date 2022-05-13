13 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в городе Душанбе.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в своем выступлении Байрамов подчеркнул, что в соответствии с повесткой заседания предусмотрено принятие ряда документов, способствующих дальнейшему сотрудничеству между государствами-членами СНГ, в том числе в гуманитарной сфере.

Было отмечено, что Азербайджан считает полезными форматы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, туризма, работы с молодежью и других сферах.

Байрамов также проинформировал участников заседания о постконфликтной ситуации в нашем регионе, отметив, что конфликт остался в прошлом, и в настоящее время нашей главной задачей является возрождение освобожденных территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности путем восстановления экономических и коммуникационных связей.

Министр отметил, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границ. В связи с этим были предприняты шаги по началу переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами.