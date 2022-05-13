Офис президента Украины ожидает, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетят Киев. Об этом замглавы ОП Андрей Сибига сообщил в ходе брифинга 12 мая.

«Хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцом. Это чрезвычайно важно», – сказал Сибига.

Он заявил, что у руководства Украины и Германии есть «ясное понимание общих интересов».

«Есть совместные оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия, и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров – и президента, и канцлера в – Киев», – добавил Сибига.