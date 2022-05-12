Украинские военные возле острова Змеиный подбили новейшее судно флота России «Всеволод Бобров». По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Бартчук.

«Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — одно из новейших в российском флоте», — сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежденное судно направляется в оккупированный Россией Севастополь. Эта информация требует подтверждения.

«Надеюсь, это не последняя победа в районе острова», — добавил спикер ОВА.