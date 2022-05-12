12 мая министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимуфтуоглу.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Приветствовав гостей, министр обороны особо подчеркнул, что братские и дружеские отношения между главами государств вносят большой вклад в сотрудничество между двумя странами.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворением тем, что связи между нашими странами в военной, военно-технической сферах и сфере военного образования, как и связи в других сферах, находятся на высоком уровне. Министр обороны сказал, что эти отношения служат укреплению мира, безопасности и благополучия в регионе.

С.Хаджимуфтуоглу выразил признательность за теплый прием и отметил важность дальнейшего развития двусторонних связей.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-турецкого сотрудничества, а также по ряду вопросов, вызывающих взаимный интерес.