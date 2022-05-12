Для уничтожения российских танков Вооруженные силы Украины используют передовые технологии в сочетании с вооружением советских времен. Устаревшие противотанковые гранаты РКГ-3, которые в огромном количестве имеются на украинских складах, при их правильном использовании, оказываются не менее грозным оружием чем современные противотанковые средства. Украинские военные вооружили «старыми» гранатами современные квадрокоптеры. Об этом пишет британская Daily Express.

Для того чтобы старые боеприпасы советских времен можно было использовать вместе с БПЛА, было найдено оригинальное решение. Благодаря технологии 3D-печати эти устаревшие гранаты получили новую жизнь. Снабженные напечатанным пластиковым хвостовым оперениям ручные кумулятивные гранаты превратились в кумулятивные бомбы. Как показала практика, попадание в крышу башни или МТО российских танков даже такого, относительно слабого боеприпаса, является для него фатальным.

Модифицированные гранаты получили название РКГ-1600 и весят всего 1600 грамм, что позволяет применять их даже на гражданских беспилотниках. Они относительно дешевые, оснащены современными камерами и ими можно управлять с расстояния сотен и более метров. При сбросе модифицированной гранаты РКГ-1600 с 300 метров она попадает в круг диметром один метр.