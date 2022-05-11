Председатель Управления Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде совершил визит в Саудовскую Аравию.

Согласно информации пресс-службы УМК, 11 мая Пашазаде принял участие в международной конференции «Общие ценности между продолжателями религий» Международной организации связи.

Пашазаде в ходе своего выступления особо отметил, что спасение человеческой жизни, являющейся наивысшей ценностью, созданной Всевышним, возможно при верховенстве законов, нравственности и справедливости.

Председатель УМК в докладе призвал международную общественность сказать нет дискриминации на национальной, расовой, религиозной почве. Представив традиции сосуществования в условиях межрелигиозной дружбы и братства в Азербайджане, как пример для всего мира, шейх уль-ислам А.Пашазаде особо подчеркнул, что объявленный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Бакинский процесс» служит устойчивому развитию межцивилизационного диалога и пропаганде идей мультикультурализма.