Президент Украины Владимир Зеленский заявил, желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими войсками. Однако украинская сторона все еще готова разговаривать.

Об этом говорится в его онлайн-выступлении перед студентами французского университета Sciences Po.

«С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем», — отметил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.

«Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим», — резюмировал Зеленский.