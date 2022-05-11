В Ярдымлинском районе возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В связи с распространенной на страницах некоторых соцсетей информацией о незаконной вырубке деревьев на территории Ярдымлинского района, в Следственном управлении Генпрокуратуры было проведено расследование.

В ходе расследования выявились обоснованные подозрения в том, что сотрудники Масаллинского регионального центра лесного хозяйства незаконно вырубили 172 дерева различной породы и диаметра на территории Ярдымлинского района, в результате чего государству был причинен материальный ущерб на сумму 30 643 маната.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 и 309.1 УК АР, следствие поручено Ярдымлинской районной прокуратуре.