Восстановительная и созидательная работа, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, возвращает жизнь в эти места, устраняются последствия вреда, причиненного армянами экологической системе.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Физули посадили деревья на территории центрального паркового комплекса, который будет создан в городе.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей работе на территории парка.

Отметим, что по мере разминирования освобожденных от оккупации территорий и приведения их в безопасное состояние, наряду с другой созидательной работой, также предпринимаются серьезные шаги по восстановлению экологического баланса. В целях восстановления уничтоженных оккупантом-Арменией зеленых массивов продолжаются мероприятия по высадке деревьев. Меры, принимаемые для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, охватывают и Физулинский район. Парковый комплекс, который будет создан в Физули, также будет способствовать сохранению экологического баланса в городе.