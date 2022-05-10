США призвали власти и оппозицию в Армении воздерживаться от насилия в ходе митингов, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«На прошлой неделе в рамках стратегического диалога США-Армения стороны подтвердили свою приверженность демократическому развитию Армении и поддержку США в достижении прочного мира на Южном Кавказе. Мы полностью поддерживаем основополагающие свободы выражения мнений и мирных собраний. Призываем людей выражать свое мнение мирным путем. Мы призываем власти проявить сдержанность, а протестующих воздерживаться от насилия и уважать верховенство права и демократию в Армении», — отметил он.