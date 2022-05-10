Российские военные не оставляют попыток взять «Азовсталь» штурмом. В настоящее время РФ бомбит завод с самолетов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариуполь. «Азовсталь». Прямо сейчас. Авиабомбардировки. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долгу у защитников Мариуполя», — написал он.

На заводе «Азовсталь» остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP.

«Сотни раненых. Есть люди с серьезными травмами, нуждающиеся в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем», — подчеркнула она.