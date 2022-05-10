С начала вторжения России в Украину личные потери страны составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери России:
Личный состав — около 26000 (+350)
Танки — 1170 (+25)
Боевые бронированные машины — 2808 (+44)
Артиллерийские системы — 519 (+6)
РСЗО — 185 (+0)
Средства ПВО — 87 (+0)
Самолеты — 199 (+0)
Вертолеты — 158 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 1980 (+10)
Корабли/катера — 12 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 380 (+3)
Специальная техника — 41 (+0)
Крылатые ракеты — 94 (+0).
«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.
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