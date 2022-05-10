С начала вторжения России в Украину личные потери страны составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России:

Личный состав — около 26000 (+350)

Танки — 1170 (+25)

Боевые бронированные машины — 2808 (+44)

Артиллерийские системы — 519 (+6)

РСЗО — 185 (+0)

Средства ПВО — 87 (+0)

Самолеты — 199 (+0)

Вертолеты — 158 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 1980 (+10)

Корабли/катера — 12 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 380 (+3)

Специальная техника — ​​41 (+0)

Крылатые ракеты — 94 (+0).

«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.