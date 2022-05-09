По центру Еревана прошло шествие «Бессмертного полка» по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию организовало Общественное движение «Вместе», являющееся официальным партнером международного движения «Бессмертный полк».

Активисты движения и присоединившиеся к ним граждане подняли по Каскаду к Вечному огню в парке Победы в Ереване два 100-метровых флага – Армении и России, а также Георгиевскую ленту той же длины. У Вечного огня они создали букву Z из флагов и Георгиевской ленты.

«Это символ того, что Отечественная война против фашизма продолжается и сейчас. Также это символизирует, что Армения, как во время ВОВ стояла рядом с дружественным российским народом, так и сегодня она вместе со своим стратегическим партнером и гарантом безопасности», — сказал один из представителей движения.