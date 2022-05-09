Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российское вторжение в Украину «как в зеркале отражает фашизм и тиранию» 70-летней давности. Об этом пишет BBC.

Выступление министра совпало по времени с парадом в Москве в честь победы над нацистской Германией. Уоллес обвинил российских генералов в том, что они похитили «славную историю своих предков».

По словам министра, генералы должны предстать перед судом за военные преступления. Он заявил, что «дня победы быть не может, только позор».

Выступая в Национальном музее армии, Уоллес сказал: «Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века».

«Следует отметить абсурдность российских генералов — блистательных в своих парадных мундирах и отягощенных многочисленными медалями — за то, что они прямо замешаны в похищении Путиным славной истории их предков, защищавших Родину от безжалостного вторжения, отразивших фашизм, жертвовавших собой ради высшей цели, — сказал Уоллес. — Вместо этого теперь они причиняют ненужные страдания и служат низкому бандитизму».

Он сказал, что действия российской армии позорят участников Второй мировой войны, и призвал предать российских генералов военному трибуналу за их действия во время вторжения России в Украину.

Уоллес отметил нападения на мирных жителей, женщин и детей и случаи сексуального насилия. По его словам, профессиональные военные «должны быть потрясены» поведением российской армии.

Министр обороны Великобритании обвинил президента России Владимира Путина в том, что он «разорвал в клочья как прошлое России, так и ее будущее».

Выступая во время парада 9 мая на Красной площади, Путин заявил, что Запад готовился к вторжению в Россию, включая Крым.

Министр обороны Британии на это ответил: «Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить — в этом сквозит легкий проблеск отчаяния. Но позвольте мне категорически заявить: НАТО, Великобритания, Восточная Европа не планируют вторгаться в Россию, и никогда не собирались».

Уоллес напомнил, что страны, входящие в военный альянс НАТО, составляют лишь 6% сухопутной границы России. И добавил, что «очень возможно, что Украина разобьет российскую армию».