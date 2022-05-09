На посла России в Польше напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат и облили красной краской, сообщает ТАСС.

В МИД Польши прокомментировали сегодняшнее нападение в Варшаве на посла РФ Андреева, организованное украинцами и заявили, что «осознают серьезность ситуации».

Непосредственная участница инцидента Ирина Земляна, представившаяся активисткой и журналисткой, заявила:

«Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла… Они с позором и под крики «фашисты» просто уехали. Мы не дали им возложить цветы».