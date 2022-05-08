Российские войска произвели ракетный обстрел Шосткинского района Сумской области, повреждено еврейское кладбище в Глухове.

Об этом написали глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram и министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

«Произошел ракетный обстрел территории Шосткинского района», — отметил Дмитрий Живицкий.

Позже министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что российская ракета попала в еврейское кладбище в Глухове.

«На территории еврейского кладбища в Глухове похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года. Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа. Доказательством того, что все высшие силы на нашей стороне является то, что могилы главных цадиков уцелели», — написал министр культуры.

В заявлении Украинской еврейской общины говорится, что на этом кладбище сохранилось более 600 надгробных камней, старейший читаемый из которых датируется 1824 годом.