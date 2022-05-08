Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

«Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня. Это не мысли, это выводы руководства нашей армии. Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от Российской Федерации. Других ответов нет», — заявил президент Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо

Глава украинского государства пояснил, что украинские войска нуждаются в более тяжелом вооружении, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем.

Президент заверил, что Украина вернет все свои временно захваченные территории, когда будет такая возможность с военной точки зрения.