В Мариуполе российские войска убили 25 тысяч человек. В основном, в результате российского вторжения, погибли гражданские. Об этом заявил офицер управления разведки Илья Самойленко.

«Захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца. Такой осады в истории еще не было, и с таким количеством жертв среди солдат, и жертв среди гражданских. 25 тысяч гражданских были убиты российской армией. Но мы военные, у нас есть задача защитить нашу страну, наше государство, это наша моральная обязанность», — заявил он.