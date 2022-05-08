Глава «Роскосмоса» Рогозин предупредил Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи

«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — заявил глава «Роскосмоса».