Мероприятие, посвященное 9 мая в Бакинской средней школе №164, было организовано в формате интерактивного урока только на уровне класса по инициативе учителей начальных классов школы.

Об этом заявили в пресс-службе Управления образования города Баку, комментируя наличие георгиевской ленты на груди у школьников, что вызвало недовольство азербайджанской общественности.

В Управлении отметили, что в ходе анализа по данному вопросу, было установлено, что такие занятия, посвященные 9 Мая, проводились в школе в разные годы и атрибуты, использовавшиеся на этих уроках в предыдущие годы, были сохранены в школе и повторно использованы в этом году:

«Учителя школы отметили, что мероприятие проходило на уровне класса и они не ожидали, что оно вызовет такое серьезное беспокойство за пределами школы. Управления образования города Баку довело до сведения учителей, а также администрации школ, что есть вопросы, которые требуют более чуткого подхода на подобных мероприятиях».

Управления также выразило благодарность общественности за внимательное отношение к подобным случаям в общеобразовательных школах и попросило «не делать учащихся предметом обсуждения в подобных чувствительных темах».