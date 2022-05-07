Министерстве обороны Азербайджана опровергло муссируемые в армянских СМИ слухи об открытии азербайджанскими военными огня по гражданским лицам на Зодском месторождении золота в Армении.

«Распространяемая в армянских СМИ информация об якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии с позиций в Кельбаджарском районе страны по гражданским лицам на Зодском месторождении не соответствует действительности, носит характер дезинформации.

Мы категорически опровергаем эту новость», — говорится в сообщении военного ведомства.