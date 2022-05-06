В Азербайджане переработан закон «О недрах Земли» .

Об этом сообщила начальник отдела права и человеческих ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Айнура Керимова, передает АПА.

По ее словам, в связи с этим была сформирована рабочая комиссия и после изучения международного опыта закон был переработан.

Она отметила, что готовится новый законопроект о климате:

«В качестве принято обязательство по сокращению выбросов газа к 2030 году и принцип нулевой эмиссии на территориях, освобожденных от оккупации, к 2050 году».