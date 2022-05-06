Завершился судебный процесс по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан предпринимателя Магсуда Махмудова.
В ходе заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемый произнес последнее слово, сообщает АПА.
Магсуд Махмудов признался, что употребил в отношении певцов Васифа Магеррамли и Афет Фармангызы нецензурные выражения, и заявил, что не сожалеет о содеянном.
Магсуд Магсудов заявил, что не принимает предъявленные ему обвинения по эпизоду с ломбардом.
Затем на процессе был объявлен приговор.
Согласно приговору, Магсуд Махмудов признан виновным по предъявленным обвинениям и приговорен к 14 годам лишения свободы.
Кроме того, подлежат конфискации в доход государства частный жилой дом Магсуда Махмудова на территории Ясамальского района и земельный участок общей площадью 2400 кв.м. в Сабаильском районе.
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