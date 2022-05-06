Применение Россией ядерного оружия в Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной «спецоперации». Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает ТАСС.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине», — сказал он.

«Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — указал Зайцев.