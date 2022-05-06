Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере «Москва» и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ от прокуратуры, в котором сообщается, что корабль не брал участие в войне против Украины.

В письме говорится, что официально Шкребец «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части», а поисковые работы якобы не принесли результата. Также якобы крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

«Остров «Змеиный» — это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!», – возмутился Шкребец.