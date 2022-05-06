США предоставили Украине разведданные, которые помогли украинским военным обнаружить и нанести удар по флагманскому крейсеру российского черноморского флота «Москва», пишет со ссылкой на источники The New York Times.

Двое высокопоставленных военных источника NYT подчеркивают, что Украина самостоятельно обнаружила «Москву», а США лишь подтвердили правильность украинских разведданных. Источники NBC также утверждают, что украинцы запросили у американцев данные о корабле в Черном море, а американская разведка в ответ идентифицировала судно как крейсер «Москва», после чего украинские военные нанесли удар.

«Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, вышли на контакт с американцами для подтверждения того, что это действительно «Москва», — описывают ход событий источники CNN. — США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении».

Собеседники NYT не уточнили, что именно США сообщили Украине, но, по словам одного из них, «эта информация выходит за рамки простого отчета о местонахождении корабля в Черном море». Источники изданий утверждают, что США не знали заранее о планах Украины нанести удар по «Москве» и не участвовали в принятии решения. По словам собеседников NBC, морская разведка передает данные Украине, чтобы помочь ей защититься от атак российских кораблей.