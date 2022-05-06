«В ходе сегодняшней встречи многие страны-члены ООН открыто выразили свою поддержку азербайджанскому проекту Peace4culture. Они также отметили важность этого проекта».

С данным заявлением выступил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что поддержка инициативы странами-членами ООН является большим успехом. «Сегодня в ООН состоялась важная встреча от имени Азербайджана. Известно, что в 2021 году Азербайджан объявил об инициативе «Мир во имя культуры», партнером нашей инициативы выступили Альянс цивилизаций ООН (BMTSA) и Организация науки, образования и культуры исламских стран (İSESKO)», — приводит «Репорт» его слова.

Министр отметил, что пятилетний план действий проекта уже подготовлен: «Наша главная цель в проекте — обеспечение прочного мира для защиты, популяризации и восстановления культурного наследия в постконфликтные периоды».