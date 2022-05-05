В медучреждениях, входящих в подчинение TƏBİB, проводятся мониторинги в целях изучения ситуации в сферах приема граждан, рассмотрения обращений граждан, делопроизводства, а также организации электронного документооборота, усиления контроля и поддержки медицинских учреждений по указанным направлениям.

Согласно информации TƏBİB, выявленные недостатки были задокументированы и даны методические рекомендации по их устранению.

Мониторинги были проведены в Мингячевирской, Самухской, Агдашской и Евлахской центральных районных больницах.