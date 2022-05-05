Cудно-паром «Зарифа Алиева», принадлежащее ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», сданное в эксплуатацию 28 апреля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, 5 мая 2022 года отправилось в первое плавание.

Как сообщили в Азербайджанском Каспийском морском пароходстве, судно отплыло в казахстанский порт Курык.

Уникальное судно с экипажем из 30 человек имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту борта 7,5 метра, может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов типа цистерна или 50 грузовых автомобилей.

Предполагается, что судно-паром «Зарифа Алиева» внесет большой вклад в перевозку транзитных грузов, проходящих через Каспий по транспортному коридору «Восток-Запад».