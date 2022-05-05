Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется, при этом США, как утверждается, выступают против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

Издание утверждает, что Штаты в тайне передают Украине сведения о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эти данные среди прочего включали детали перемещений российских войск после объявления второй фазы «спецоперации» РФ в Украине.

«Штаты сфокусировали свои усилия на передаче информации о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба армии РФ, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти сведения с собственными разведывательными данными, включая перехваченные сообщения… для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — говорится в публикации.

Источники издания отказались назвать точное число погибших подобным образом командиров войск РФ. В статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по российским позициям были произведены при поддержке Штатов.