Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Как сообщили в госагентстве, ремонтно-восстановительные работы ведутся с 88-го километра магистрали в направлении города Баку.

При проведении работ удаляются деформированные участки проезжей части. Затем будет уложено новое дорожное основание и асфальтобетонное покрытие.

В результате капремонта будут устранены проблемы, препятствующие удобному и безопасному движению транспорта.

Учитывая интенсивность движения на автодороге, работы ведутся поэтапно. В районе проведения работ полностью ограничивается движение транспорта, обеспечивается двухстороннее движение по одной из полос автодороги, принимаются дополнительные меры безопасности, наносится соответствующая разметка и устанавливаются временные дорожные знаки, отмечается в информации.

Госагентство призывает водителей быть внимательными при движении по автодороге, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.