На освобождённых от «националистов» территориях «ЛНР» и «ДНР» и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, оставшиеся украинские военные, которые находятся на территории «Азовстали» отказались сложить оружие, и сейчас «блокированы» по периметру завода.

Также он заявил, что любой транспорт НАТО, которые прибудет в Украину в целях помощи украинской армии, будет рассматриваться как цель поражения.