В ХХ веке сначала Россия, а затем СССР дважды участвовали в мировых войнах, где их основным противником была Германия. Это не могло не отразиться негативно на положении примерно 2 млн. местных этнических немцев. Среди них особой драматичностью выделяется судьба немцев, состоявших на военной службе, включая и немцев из Азербайджанской ССР.

Во время Большого Террора в Рабоче-Крестьянской Красной армии и флоте прошла чистка, под которую в обстановке шпиономании попали и азербайджанские немцы. Например, были репрессированы Р.Клейн (расстрел) и О.Гуммель (3 года ссылки) их Еленендорфа (Ханлар), Г.Вейсман и Ф.Кауфельд из Баку. В 1938 году от военнослужащих 11 национальностей, включая немцев, очистили Закавказской Военный Округ.

После пакта Риббентропа-Молотова (1939-июнь1941), немцы в РККА призывались и служили на общих основаниях. Однако вскоре все изменила война.

Уже 30 июня 1941 года выходит директива № 002367, которая предписывала убрать с фронта тех военнослужащих, кто не вызывал политического доверия. В их число, из перестраховки, часто включали и военнослужащих-немцев. Уже в июле солдат-немцев по приказу командования перевели с ответственных должностей на второстепенные. В августе, были отосланы с фронта в тыл немцы Э.Анзельм из Марксовки (Розенфельд), Я.Гаус из г.Шамхор (Анненфельд), Э.Гегеле, Е.Госс и П.Петерс из с. Гринфельд, А.Фольмер из г.Ханлар (Еленендорф), В.Фотелер из с.Ленинсфельд, Э.Штайгер из с. Эйгенфельд. 19 августа был демобилизован П.Шанк из Баку.

Сильно изменил отношение к немцам указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года, согласно которому все немецкое население в Поволжье было огульно обвинено в пособничестве вражеским диверсантам и шпионам. В сентябре началась массовая депортация поволжских немцев в Казахстан и Сибирь. Позже, по постановлению Госкомитета Обороны (ГКО) СССР №744сс от 8 октября 1941 г., постановили выслать из Азербайджана в Казахстан 22.741 человек.

Интересно, что азербайджанские военкоматы, не получив специального указания о немцах, с самого начала ВОВ по инерции продолжали призывать их в армию на общих основаниях. Даже 22 октября, в разгар депортации, НКВД забрал из Джапаридзевского призывного пункта для высылки группу из 15 немцев-призывников.

Через несколько дней после указа по Поволжью, 8 сентября 1941 года вышел приказ наркома обороны № 35105с: «Изъять из частей, академий, военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии, как на фронте, так и в тылу, всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и послать их во внутренние округа для направления в строительные батальоны». Стройбаты формально еще относились к РККА.

Оставить немцев на фронте командиры могли лишь с разрешения Наркомата Обороны, и некоторые пытались это сделать. Так, в архивах сохранился панический рапорт командира 337 отдельного зенитного артдивизиона, что, если отправят в тыл И.Кайля (призван из Баку в 1939 г.), то «дивизион остаётся без оружейного мастера по зенитной артиллерии». Его временно оставили, но другого зенитчика — К.Андриса из Ханлара отозвали в Среднюю Азию.

Азербайджанские немцы с началом войны старались доказать стране свою лояльность. Многие записывались добровольцами в первые же дни войны, как А.Топлер из Баку или Ф.Штейнбах из Жданова (Бейлаган). Военврач О.Эстерле из Шамхора за самоотверженный труд во фронтовом госпитале был представлен к ордену «Красной Звезды» в ноябре 1941 г., когда 276 его родственников уже мерзли на спецпоселении в казахстанских степях. Другой врач — Карл Кох из Ханлара, был тоже служил в РККА до 1942 г.

Среди 10 немцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, был и уроженец Баку, знаменитый разведчик Рихард Зорге, ставший героем фильмов и книг. А вот о его коллеге, тоже бакинце Владимире Губере, мало что известно. Он был лихим разведчиком Разведотдела штаба Западного фронта, за год с небольшим совершил 30 переходов линии фронта, 5 месяцев нелегально работал в тылу противника со спецзаданием. Умер от ран в Беларуси в июле 1944 года, так и оставшись рядовым после 5 лет службы в армии. За свои подвиги он удостоился двух орденов.

Некоторые из азербайджанских немцев получили в 1985 году к юбилею Победы орден Великой Отечественной Войны II степени, например, А. и К.Андрис, О.Кун, Э.Онгемах из Ханлара, А.Вигандт из г.Баку, Е.Онгемах из Кировки. Кстати, на момент награждения, постановления ГКО о высылке немцев и мобилизацию в Трудармию еще не были отменены (это произойдет лишь 6 июня 1991 года), и герои формально еще считались в чем-то виновными перед СССР.

Встречаются немцы и в списках убитых на фронте. Например, А.Бельц из Баку погиб на фронте 1.08.1941 года, Я.Крейк из Баку был убит под Москвой 19.01.1942 года.

Те же немцы, кого отправили в тыл, служили в строительных батальонах. Некоторые возмущались этим и попадали под репрессии. Например, в ноябре 1941 года Военный Трибунал (ВТ) Бакинского гарнизона приговорил к расстрелу стройбатовцев Л.Каммерлоха из Акстафы, А.Майера и Э.Майле из Шамхора, П.Миллера из Ханлара. Э.Гуммель из Ханлара был осужден 8.05.1942 года ВТ Томска к 10 годам лагерей, и т.д.

Позже, власти реанимировали идею «демона революции» Льва Троцкого о милитаризации труда, когда в 1919-1921 гг. граждане, мобилизованные в т.н. трудовые армии, привлекались к обязательному труду в хозяйстве. По постановлению ГКО СССР №1123 от 10.01.1942 года, были созданы рабочие колонны, которые неофициально стали называть тоже «Трудармией», куда вошли все немцы — мужчины в возрасте от 17 до 50 лет, годные к физическому труду (а позже и женщины).

7 мая 1942 года распоряжением наркома обороны остававшихся на тот момент в стройбатах немцев уволили из РККА и мобилизовали в Трудармию. За нарушение дисциплины и отказ от работы, за неявку по мобилизации, за дезертирство из рабочих колонн, предусматривалось наказание вплоть до расстрела.

Из Трудармии бывали и побеги на фронт. Известна история грузинского немца Пауля Шмидта, который жил по соседству с азербайджанцами в Люксембурге (Болниси) и дружил с ними. Знание азербайджанского языка вместе с восточной внешностью помогло Шмидту сбежать из Трудармии на фронт, выдав себя за отставшего от эшелона азербайджанца. До 1945 года он воевал под именем Али Ахмедова, лишь после Победы признавшись командиру в дезертирстве из Трудармии, после чего получил прощение и возвращение своего немецкого имени лично от маршала Г.Жукова. Но такие случаи были очень редки, благодаря работе армейских особистов.

Впрочем, к обрусевшим немцам, которые были записаны русскими, латышами, эстонцами, призывались в армию на общих основаниях и все еще оставались в армии, похоже, не придирались. Такие русские, как Бах Эдуард Оскарович, Вамберг Константин Альфредович, Дортман Виктор Адамович, Курц Виктор Вильгельмович, по контрасту с «паспортными» немцами, служили в РККА вполне успешно. В опубликованных на сегодня российских архивах, я насчитал более 140 русских красноармейцев с фамилиями типа Бальцер, Бах, Вагнер, Генрих, Готлиб, Клейн, Ланге, Ланглебен, Мирбах, Пауль, Розенберг, Траутман, Фогель, Шпигель и т. п. «Паспортных» же немцев среди красноармейцев на сегодня набралось почти столько же (180).

Поясню, что крещенных в Русской Православной Церкви впоследствии при выдаче паспорта признавали русскими. Одно дело о восстановлении немецкой национальности («Габель против Азербайджана») дошло до Евросуда и разрешилось мировым соглашением. Отец заявительницы был рожден в 1916 г. в браке немца и немки и крещен в РПЦ. При получении паспорта он был записан русским, его дочь, рожденная в 1941 г. — тоже. С русской национальностью Павел Габель был призван в РККА, прослужил всю ВОВ, дослужился до старшего лейтенанта, получил два ордена и две медали. А в это время его родная мать была в ссылке как немка.

Болезненной проверкой лояльности советских немцев было попадание в плен к нацистам. Можно лишь представить себе, каким было отношение эсэсовцев к такому красноармейцу. И каким при этом соблазнительным мог казаться пленному переход на сторону противника, особенно для тех немцев, кто пережил коллективизацию, террор, недоверие со стороны окопных товарищей.

Но из тех немногих случаев, которые нашлись в интернете, можно судить, что были немцы из Азербайджана, которые предпочитали годами сидеть в лагере, чем изменить присяге.

Так, например, Р.Венкелер из Ханлара попал в плен в первый же день войны. К моменту депортации его семьи, он уже месяц как умер в Шталаг 316 в Польше (1.09.1941 г.). Б.Абих из Баку погиб в плену в июле 1944, проведя в лагерях три года.

Некоторые дожили до освобождения из плена. Так, Х.Вольф из Масаллы попал в плен в сентябре 1941 г. и провел там более 3 лет, после чего попал в советский спецлагерь НКВД №240. В августе-октябре 1941-го попали в плен В.Вебер из Баку, А.Рейх из Шамхора, В. Грецегер из Имишли, Е.Онгемах из Кировки, А.Капп из Баку.

Если с погибшими, попавшими в плен, осужденными и стройбатовцами все относительно ясно, то существует довольно обширная категория немцев-красноармейцев, которые пропали без вести при подозрительных обстоятельствах.

Как обычно пропадают без вести во время боевых действий? Кто-то пошел в разведку или в бой и не вернулся. Кто-то отстал от эшелона. Кого-то потеряли во время окружения противником, и т.п. Это отражается в официальных рапортах, и семье посылается соответствующее уведомление. Но чаще всего, немца, мобилизованного в армию, путь которого до какого-то момента прослеживался по спискам личного состава до какого-нибудь запасного полка в тылу, потом внезапно теряли, причем в тылу, вдали от боев.

Впоследствии, военкоматы годами не могли получить от Минобороны информацию, для того, чтобы мотивировать вывод о том, считать ли этого бойца погибшим или пропавшим без вести. И в результате брали за основу заявление родственников о том, что письменная связь с бойцом прервалась после такой-то даты и, прибавив к ней еще несколько месяцев, получали дату пропажи без вести. Так было в случаях А.Шека и Ф.Дигеля из Ханлара, Б.Вундера из Нахичевани, Ф.Крамера из Кировабада, Э.Шалля, Л.Гитляйна из Баку и т.д.

Ответ из Москвы на запросы семей затягивался на годы. Были случаи, когда жены разыскивали пропавших немцев и в 1951, и в 1957 годах. Некоторые, как Э.Штибен, которая в течение 15 лет не могла получить внятной информации о судьбе своего сына Л.-Ф.Брандта, доходили в своих жалобах до Кремля: «Не может же быть такого положения, что человека в 1940 году взяли на действительную военную службу, а потом послали на фронт, откуда он присылал мне письма, чтобы его нельзя было найти. Не мог же он провалиться сквозь землю?»

Конечно же, она была права. И некоторые данные дают основание полагать, что неосведомленность военного ведомства была надуманной.

Так, готовя в 1951 г. ответ на запрос об И.Абгольце, военком Сталинского района г.Баку отметил во внутренней переписке, что «в первые дни войны из в/части изъяли в/служащих — немцев». По этой причине, он затруднялся принять решение о признании солдата пропавшим без вести и просил инструкций из Москвы. Аналогичные заметки есть в деле Р.Кригера из Ханлара: «Необходимо провести проверку, т.к. в/служащие, по национальности немцы, в период войны из армии увольнялись»; «Очевидно, как немец по национальности, был в начале войны переведен в Труд. Армию». В деле Ф.Штейнбаха из Жданова также есть пометка: «Не подтверждена служба в Действующей Армии — немец».

Тем не менее, во всех этих «очевидных» случаях было дано заключение о пропаже без вести.

Уже упоминавшийся И.Кайль в июле 1942 года был уволен из РККА и мобилизован в Трудармию. Не знать об этом в Минобороны, естественно, не могли. Но в марте 1947 года его жене сообщили о пропаже мужа без вести в августе 1942 года. А он отслужил в Трудармии до декабря 1947 года, затем был выслан на спецпоселение в Башкирию, где повторно женился и стал отцом троих детей. После снятия с учета спецпоселения в январе 1956 года, его взяли на воинский учет и сняли с него лишь в 1967 году. Но решение о пропаже без вести не пересмотрели, и первая жена Кайля, похоже, так и осталась в неведении о судьбе мужа.

Точно так же дезинформировали и жену А.Топлера из Баку, 16.07.1946 года объявив его пропавшим без вести. А на самом деле его уволили и отправили в Волжлаг НКВД СССР — в Трудармию. В октябре 1942 года он был арестован в лагере по делу «повстанческой немецко-фашистской группировки» и 17.02.1943 осужден к 10 годам лагерей. Таких счастливчиков было 5 человек, остальные 54 были расстреляны. Всех реабилитировали в июне 1956 года. Так что на момент, когда его официально объявили пропавшим, Топлер отбывал срок в лагере в Северном Казахстане.

В этот же Волжлаг в июле 1942 года попал и В.Фоттелер из Ханлара… и «пропал без вести».

Описанная ситуация с «безвозвратными потерями» среди советских военнослужащих-немцев, когда власти намеренно дезинформировали родственников о месте, времени и обстоятельствах гибели солдат, напоминает известную историю о «десяти годах без права переписки».

В период Большого Террора 1937-1938 гг. были казнены сотни тысяч граждан СССР, которые тоже бесследно исчезали вскоре после ареста. В 1939 году появился секретный приказ НКВД СССР № 00515, по которому заявителям сообщалось, что их родственники «осуждены к 10 годам лишения свободы и направлены для отбывания наказания в лагеря с особым режимом без права переписки и передач». При Хрущеве, с 1955 г. родственникам расстрелянных сообщали о смерти от вымышленной причины (воспаление легких, рак и др.), причем дата смерти расстрелянного устанавливалась произвольно, в пределах 10 лет со дня ареста.

Возможно, существовал такой же документ и по запросам о немцах-трудармейцах, который из имиджевых соображений не осмелились рассекретить даже при Горбачеве. Целью было списать смерти немцев-красноармейцев на Гитлера, при этом давая почву предположениям о том, что они могли перебежать к противнику, дезертировать или (в лучшем случае) погибнуть от рук нацистов, в то время как они почти наверняка погибли от непосильного труда в ГУЛАГе ради общей победы над фашизмом. Справедливости ради, следует перевернуть и эту неприглядную страницу советской истории, вернув из безвестности их имена, сообщив родственникам даты смерти и места захоронения.

Эльдар Зейналов, автор Minval.az