В очередном туре первенства страны по футболу агдамский «Карабах» в родных стенах свел матч с «Сабахом» к ничьей. Итоговый счет — 1:1.
Таким образом «Карабах» досрочно стал чемпионом страны.
В очередном туре первенства страны по футболу агдамский «Карабах» в родных стенах свел матч с «Сабахом» к ничьей. Итоговый счет — 1:1.
Таким образом «Карабах» досрочно стал чемпионом страны.
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