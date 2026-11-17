Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Олофом Скоогом и заместителем генерального секретаря по вопросам мира, безопасности и обороны Дэвидом Квачем.

Об этом Гаджиев сообщил в публикации в соцсети X.

«Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом имеют стратегическое значение и продолжают развиваться благодаря регулярным политическим контактам и расширению повестки практического сотрудничества. Недавние контакты на высоком уровне придали дополнительный импульс двусторонним отношениям и способствовали продвижению взаимодействия в представляющих взаимный интерес сферах», — отметил Хикмет Гаджиев.

Стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия, в том числе роль Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы и его вклад в развитие региональных транспортных связей, прежде всего в рамках Среднего коридора.

Гаджиев также отметил растущую значимость новых направлений сотрудничества, включая возобновляемую энергетику, цифровизацию, инновации и инвестиции.

Он подчеркнул необходимость сохранения динамики двусторонних отношений и преобразования достигнутых договоренностей и обсуждений в конкретные взаимовыгодные результаты.