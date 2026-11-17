На пленарном заседании Милли Меджлиса произошла словесная перепалка между депутатом Сайядом Араном и председателем парламента Сахибой Гафаровой. Поводом стал установленный регламент выступлений и ограничение времени для депутатов.

Сайяд Аран выразил недовольство тем, что коллеги выступают против увеличения времени на обсуждение. По его словам, некоторые депутаты с места требуют ограничить выступления тремя или пятью минутами.

«Никто не может отнять у меня мое право. Если кто-то не хочет выступать, пусть не выступает. Или сам говорит две-три минуты. Зачем указывать другим? Это Милли Меджлис, разговорная (danışıqxana ред.)», — заявил депутат.

Он также привел в пример парламенты Турции, Украины и России, отметив, что, по его мнению, там не устанавливают подобных ограничений на выступления.

В ответ Сахиба Гафарова напомнила депутату, что Милли Меджлис является парламентом, а не «разговорной», и призвала его соблюдать парламентскую этику.

«Во-первых, это не разговорная, а парламент. Прошу пользоваться парламентской этикой и лексикой», — подчеркнула председатель.

Она пояснила, что предложение сократить время выступлений до пяти минут было принято большинством голосов. При этом Гафарова отметила, что готова предоставить Сайяду Арану дополнительное время, если ему необходимо закончить выступление.

«Если вам нужно еще несколько минут, скажите, что вам нужна еще одна минута, и я вам ее предоставлю. Но зачем начинать с обвинений?» — обратилась она к депутату.

В итоге председатель разрешила Арану продолжить выступление.