В Азербайджане предложили в первую очередь переселить семьи вынужденных переселенцев, которые до сих пор проживают в общежитиях учебных заведений, в рамках программы «Великое возвращение». Освободившиеся помещения можно будет предоставить студентам, нуждающимся в жилье.

С такой инициативой выступил депутат Эльдар Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, после оккупации азербайджанских территорий часть вынужденных переселенцев была размещена в общежитиях образовательных учреждений. Сейчас, когда реализуется программа «Великое возвращение», депутат считает целесообразным в первую очередь решить жилищный вопрос этих семей.

«Если в рамках программы «Великое возвращение» в первую очередь переселить людей, проживающих в общежитиях, это позволит создать более благоприятные условия для студентов, которые нуждаются в жилье», — отметил Гулиев.

Депутат также обратил внимание на транспортные проблемы Баку, пробки и неудобства, связанные с канализационной инфраструктурой. Он предложил изучить опыт других стран и разработать специальную программу для решения этих вопросов.

Кроме того, Гулиев призвал учитывать состояние улиц и дорог, нуждающихся в ремонте, при распределении бюджетных средств на строительные и ремонтные работы.