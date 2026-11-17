Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сегодня отправится в Азербайджан.

Как сообщает Deutschlandfunk, по информации МИД Германии, в Баку он встретится с главой государства Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В центре переговоров будут реализация стратегической повестки, согласованной в июле, мирный процесс с Арменией и роль России на Южном Кавказе.

Завтра Вадефуль продолжит поездку в Армению. В Ереване планируется обсудить сближение страны с Евросоюзом и нормализацию отношений с Азербайджаном.