Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили отправилась с официальным визитом в Азербайджан, где проведёт встречи на высоком двустороннем уровне.

По информации Министерства экономики Грузии, в рамках визита запланированы встречи вице-премьера Грузии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, состоятся встречи с профильными министрами.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами, текущие и планируемые совместные проекты, а также возможности дальнейшего углубления стратегического партнёрства.