В Азербайджане фермеры нередко сталкиваются с проблемой, которая возникает уже после сбора урожая. Вырастить продукцию удается, а вот найти покупателя и выгодно ее продать гораздо сложнее. Чтобы изменить ситуацию, государству следует помочь небольшим производителям выйти на рынки, в том числе на полки крупных супермаркетов.

Об этом заявил депутат Рази Нуруллаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, сегодня фермеры получают семена, удобрения, субсидии и льготные кредиты, однако дальнейшая судьба выращенной продукции во многом зависит от самих производителей. У небольших хозяйств зачастую нет денег на упаковку, сертификацию, хранение и доставку товаров. Им также непросто договориться с крупными торговыми сетями и попасть на полки магазинов.

«Мы даем фермеру все необходимое для производства, но после этого он зачастую остается один на один с вопросом: где и кому продавать свою продукцию», — отметил депутат.

Нуруллаев считает, что государству пора обратить внимание не только на производство, но и на сбыт местной продукции.

Например, школы, больницы и детские сады закупают большие объемы продуктов. Если разделить государственные закупки на небольшие партии, местные фермеры и семейные хозяйства тоже смогут участвовать в них и поставлять свою продукцию.

Еще одна проблема — отношения с супермаркетами. Небольшие производители не всегда могут позволить себе расходы на размещение товаров на полках, дополнительные платежи и длительное ожидание оплаты. Депутат предлагает сделать условия сотрудничества более прозрачными и выделять в магазинах специальные отделы для местной продукции.

Помочь фермерам, по его мнению, нужно и с упаковкой и сертификацией. Для этого в регионах можно открыть специальные центры, где небольшие хозяйства смогут пользоваться необходимыми услугами по доступным ценам.

Кроме того, депутат предложил развивать цифровые площадки, через которые фермеры смогут напрямую продавать товары магазинам, ресторанам и обычным покупателям.

Все эти меры он предлагает объединить в одну государственную программу — «Поддержка рынка для местных производителей». Запустить ее предлагается в 2027 году.

Нуруллаев также обратил внимание на то, сколько рабочих мест может создать развитие небольших хозяйств. По его расчетам, если в стране будут работать 40–50 тысяч малых производителей и каждый обеспечит работой в среднем 10 человек, это потенциально даст 400–500 тысяч рабочих мест.