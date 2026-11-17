Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с обеспечением безопасности детей.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, несмотря на проводимую МЧС масштабную разъяснительную работу среди населения, в ряде случаев фиксируются ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью малолетних детей вследствие отсутствия надлежащего присмотра за ними.

Так, на горячую телефонную линию «112» министерства регулярно поступают сообщения о малолетних детях, оказавшихся в опасном или беспомощном положении. В результате оперативных мероприятий, проведённых соответствующими спасательными подразделениями МЧС на основании поступивших обращений, только за последние 15 дней были спасены 32 ребёнка, которых передали членам их семей или близким.

Проведённый анализ показывает, что подобные случаи происходят прежде всего из-за того, что родители оставляют детей без присмотра или, чаще всего, по тем или иным причинам одних в квартире.

Следует учитывать, что электрические и газовые приборы, открытые балконы и окна, тяжёлые предметы, которые могут опрокинуться или упасть, химические вещества, режущие инструменты и другие источники опасности в квартирах представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью малолетних детей. В то же время оставление детей без присмотра в лифте, во дворе, на улице, в автомобиле и других местах может привести к нежелательным последствиям.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает родителей быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра.