Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что получить персональные данные российских участников войны не составит труда. По её словам, у европейских стран есть разведывательные возможности для этого.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Каллас отметила, что Россия является «очень бюрократизированной страной» и хранит данные обо всех, кто участвовал в боевых действиях. На уточняющий вопрос журналистов о способах получения информации она сослалась на возможности разведывательных служб.

В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Каллас публично сообщила о намерении незаконно получить персональные данные участников военных действий. По его утверждению, в действиях главы евродипломатии усматриваются признаки нарушений как минимум трёх статей Уголовного кодекса, а совокупный срок наказания по ним может составить около 20 лет лишения свободы.