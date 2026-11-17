Минувшей ночью Россия и Украина обменялись ударами по мостам: Украина ударила по Крымскому мосту в аннексированном Крыму, а Россия – по мостам в Киеве.

Из-за удара повреждена арка Крымского моста. Движение транспорта приостановлено.

В ходе ночной атаки на Крымский мост ВСУ использовали крылатые ракеты, БПЛА-камикадзе и FPV-дроны, которые запускались с безэкипажных катеров.

Россия нанесла баллистический удар по мостам в Киеве. После ночного обстрела частично остановилось метро: движение поездов между станциями «Осокорки» и «Червоный хутор» приостановлено из-за повреждения наземной инфраструктуры. Поезда курсируют только между «Сырцом» и «Выдубичами».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поражении Северного и Южного мостов, а также объекта критической инфраструктуры.