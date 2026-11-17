С 2027 года процентные доходы по банковским вкладам в Азербайджане свыше 200 манатов могут облагаться подоходным налогом. Срок действия налоговой льготы на процентные доходы по депозитам в национальной валюте истекает в конце 2026 года. Об этом депутат Вугар Байрамов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, продление этой льготы пока не включено в пакет поправок к Налоговому кодексу, обсуждаемый в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат напомнил, что сумма до 200 манатов от ежемесячных процентных доходов физических лиц по банковским депозитам в национальной валюте освобождена от подоходного налога. Согласно действующему законодательству, если депозит в национальной валюте размещен на срок 18 месяцев и выше, то от подоходного налога освобождена вся сумма начисленного за этот период процентного дохода. Срок данной льготы истекает в этом году.

Таким образом, если льготу не продлят, с 2027 года налогом может облагаться часть ежемесячного процентного дохода, превышающая 200 манатов. Например, при доходе в 500 манатов под налогообложение могут попасть 300 манатов.