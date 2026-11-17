Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман обозначил ключевые направления двустороннего сотрудничества между Баку и Лондоном, отметив, что недавно принятое Стратегическое партнерство открывает новую страницу в отношениях двух стран.

Выступая на пресс-конференции, дипломат подчеркнул, что взаимодействие Великобритании и Азербайджана, основанное на трех десятилетиях сотрудничества, продолжает расширяться и охватывает все новые сферы — от энергетики и транспорта до цифровых технологий, образования и обороны.

По словам Нормана, энергетика по-прежнему остается основой двусторонних отношений. В этой связи он приветствовал меморандум о взаимопонимании между компанией Xlinks и компанией Green Energy Corridor, предусматривающий транспортировку возобновляемой электроэнергии из Азербайджана на европейский рынок.

Посол также сообщил о работе над соглашением между Лондонской и Бакинской фондовыми биржами, направленным на развитие практики двойного листинга азербайджанских компаний в Лондоне. Кроме того, стороны заинтересованы в привлечении британских инвестиций в транспортную инфраструктуру, IT и цифровой сектор Азербайджана.

Отдельное внимание Норман уделил развитию образовательных и научных связей. По его словам, Стратегическое партнерство предусматривает расширение взаимодействия в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и подготовки специалистов для перспективных отраслей экономики.

В частности, Великобритания и Азербайджан сотрудничают в вопросе развития современной инфраструктуры центров обработки данных в Алятской свободной экономической зоне.

Дипломат отметил, что Великобритания на протяжении многих лет остается одним из наиболее востребованных направлений для получения высшего образования среди азербайджанских студентов. Важную роль в этом играет стипендиальная программа Chevening, финансируемая британским правительством.

Как сообщил посол, на академический 2027/2028 год было подано рекордное за последние семь лет количество заявок на участие в программе.

Также продолжается сотрудничество между образовательными учреждениями двух стран. В частности, Уорикский университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности открыли четыре дополнительные группы в рамках совместной магистерской программы по возобновляемой энергетике. Важную роль в укреплении образовательных связей, по словам Нормана, играет и Британский совет, работающий в Азербайджане с 1993 года.

Еще одним важным направлением двустороннего взаимодействия остается оборонная сфера. Норман назвал Азербайджан ценным партнером Великобритании в вопросах обороны и безопасности, отметив, что визит лорда Коукера в сентябре подтвердил значимость этого сотрудничества.

По словам дипломата, в текущем году состоялись первые совместные учения Великобритании и Азербайджана в сфере киберобороны, а также была реализована беспрецедентная по масштабам программа военной подготовки. Британские военные специалисты проводили обучение в Азербайджане, в то время как азербайджанские офицеры проходили подготовку вместе с британскими коллегами в британской армии и Королевском военно-морском флоте.

Посол подчеркнул, что сотрудничество охватывает не только военную подготовку, но и кибербезопасность, развитие оперативных возможностей и оборонную промышленность. Он охарактеризовал нынешнюю программу как наиболее масштабную за всю историю двустороннего оборонного сотрудничества.

Кроме того, Лондон и Баку взаимодействуют в борьбе с организованной преступностью. В частности, речь идет о противодействии незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и киберпреступности.

Говоря о региональном сотрудничестве, Норман отдельно остановился на своем недавнем визите в Нахчыван, который он посетил впервые две недели назад.

По его словам, в ходе встреч со специальным представителем Президента Азербайджана и премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики обсуждались четыре основных направления практического взаимодействия: логистика, энергетика, туризм и сельское хозяйство.

Посол считает, что Нахчыван обладает значительным потенциалом для превращения в логистический центр на Среднем коридоре. В этой связи британская сторона готова предложить свой опыт в области модернизации железнодорожной инфраструктуры, управления проектами и систем сигнализации.

Как сообщил Норман, его торговая команда организует ознакомительный визит в Великобританию, посвященный железнодорожной отрасли, чтобы продвинуть обсуждение этих вопросов.

Он также обратил внимание на участие британской архитектурной компании Chapman Taylor в формировании будущего Нахчывана. Компания, которая также работает в Карабахе, разрабатывает 20-летний генеральный план развития города Нахчыван.

Дипломат добавил, что намерен содействовать продвижению туристического потенциала Азербайджана, отметив особую привлекательность Нахчывана.

В числе других направлений сотрудничества Норман выделил поддержку усилий Азербайджана по разминированию. По его словам, Великобритания продолжит оказывать содействие в этой сфере, чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли безопасно вернуться в свои дома.

Касаясь международной повестки, посол заявил, что Великобритания и Азербайджан придерживаются схожих взглядов по ряду глобальных вызовов. В частности, он подчеркнул, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, приветствуя продолжающуюся поддержку Киева со стороны Азербайджана.