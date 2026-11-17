ФСБ России сообщила о предотвращении серии диверсий, которые, по данным ведомства, украинские спецслужбы планировали провести против военных и гражданских кораблей в Каспийском море, а также военных аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

По данным спецслужбы, завербованные граждане РФ получили более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шесть гидроциклов, которые планировалось переоборудовать в безэкипажные катера.

В ходе операции в Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростове-на-Дону задержали четырёх участников агентурной группы. Ещё двое, оказавшие вооружённое сопротивление, были ликвидированы. Сотрудники спецслужб и гражданские лица не пострадали.

ФСБ утверждает, что операция продолжалась с начала 2026 года, а подготовку атак планировали завершить в ноябре. Предварительно, на организацию диверсий было потрачено не менее $2,5 млн.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к террористическому акту. Ведомство продолжает устанавливать других возможных участников группы.